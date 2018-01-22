Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ЦФО

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Центрального федерального округа.

Так, в финал вышли 60 человек, успешно преодолевших испытания двух окружных полуфиналов, которые прошли в Московской области в период с 9 по 15 января, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

13 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» смогут пройти стажировку в правительстве столицы, а первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что конкурс станет ежегодным.

11 января президент Владимир Путин заявил, что конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным.