Россиянки стали позже заводить детей

Средний возраст российских женщин, впервые становящихся матерями, достиг 26 лет, это на пять лет позже показателей 1990-х, говорится в исследовании Росстата.

Также вдвое вырос перерыв между появлением в семье первого и второго ребенка: в 1990-х он составлял в около трех лет, а в 2017 году – уже 5,6 года. Таким образом, россиянки рожают второго и последующих детей после 30 лет.

Пассивное демографическое поведение россиянок объясняется желанием удовлетворить карьерные амбиции и упрочить материальное положение, из-за чего многие женщины не успевают родить больше одного ребенка, считает профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, пишут «Известия».

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов рассказал, что с биологической точки зрения идеальный возраст для первых родов – 17-19 лет. Однако большинство девушек в этом возрасте получают образование и устраиваются на первую работу, становятся самостоятельными. Потому оптимальный возраст для первых родов в современных реалиях – это 20-22 года.

«Чем старше будущая мать, тем больше болезней она перенесла. После 35 лет у женщин существенно возрастает риск рождения ребенка с пороками развития», – добавил Серов.

Однако «чаще всего женщина откладывает рождение ребенка из-за партнера, она не уверена в надежности мужчины и не может на него рассчитывать», резюмировал эксперт.

Практикующий психолог Ирина Агличева считает, что оптимальный перерыв между первыми и вторыми родами – четыре года, так как за это время женщина успевает полностью восстановиться в физическом и психологическом планах.

По данным выборочного наблюдения Росстата, чаще всего россиянки ограничиваются одним ребенком (36,8% в 2017 году). Двое детей – у 26,5% женщин, трое и больше – у 7%. Около 30% респонденток сказали, что детей не имеют.

Ранее в Росстате выяснили, что число женщин, планирующих заключить официальный брак, снизилось за пять лет.