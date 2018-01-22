Администрация Приморья сообщила об отставке двух вице-губернаторов

С 1 февраля свои посты покинут два вице-губернатора Приморского края – Алексей Сухов и Геннадий Сыромятнов, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В администрации Приморья уточнили, что Сухов курировал кадровые вопросы, а к компетенции Сыромятнова относились вопросы правового обеспечения, защиты гостайны и общественной безопасности, передает ТАСС.

Вице-губернаторы уходят в отставку по собственному желанию, оба переходят на новое место работы, добавили в пресс-службе.

Сухов был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2012 года и совмещал ее с должностью руководителя аппарата краевой администрации. Сыромятнов занял пост вице-губернатора в декабре 2016 года.

В краевой администрации пояснили, что сейчас в Приморье 12 постов вице-губернаторов. При этом там не уточнили, будут ли сохранены в нынешнем виде полномочия уволившихся.

В ноябре прошлого года в отставку ушел первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

В начале октября 2017 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Миклушевского от должности губернатора Приморского края и назначил врио губернатора Андрея Тарасенко.