Асад обвинил Турцию в поддержке террористов

Грубое нападение Турции на сирийский Африн связано с политикой Анкары, которая «основана на поддержке террористов», заявил президент Сирии Башар Асад.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Операции турецких военных «Оливковая ветвь» началась в сирийском районе Африн в субботу, ее наземная часть началась в воскресенье. Турция намерена создать в этом районе 30-километровую зону безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает быстрое завершение операции.