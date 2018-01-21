Пушков прокомментировал попытку «выставить счет» России за «оккупацию» Молдавии

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии «выставить счет» России за мифическую «оккупацию» Приднестровья.

«Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», – написал сенатор в своем Twitter.

Накануне спикер молдавского парламента Молдавии Андриан Канду объявил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья. Он также не исключил, что в будущем будет создана комиссия по «советской оккупации».

Напомним, Генассамблея ООН не стала рассматривать запрос Молдавии о включении вопроса о российских миротворцах в программу ГА, а Приднестровье, опасаясь присоединения Молдавии к Румынии, отказалось обсуждать предложение о выводе российских миротворцев.