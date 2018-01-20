Судмедэксперты назвали истинную причину смерти Тома Петти

Реальной причиной смерти американского рок-исполнителя Тома Петти, скончавшегося в октябре прошлого года, как предполагалось из-за проблем с сердцем, стала передозировка несовместимых лекарственных препаратов, сообщили судмедэксперты.

По их сведениям, в крови Петти была найдена смесь из семи веществ, включая несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В октябре прошлого года музыканта нашли в критическом состоянии в его доме в городе Малибу, штат Калифорния. Врачи говорили, что у Петти проблемы с сердцем, а затем о его смерти стали поступать противоречивые сведения.