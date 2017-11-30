Немецкий министр призвал Россию отменить продуктовое эмбарго

Евросоюз должен принять меры, которые поспособствовали бы отмене Москвой продуктового эмбарго, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт.

Шмидт сделал заявление на открытии международной сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя» в Берлине, уточнив, что Россия после некоторого перерыва вновь представила свои товары на данной ярмарке.

Немецкий министр подчеркнул, что ставит себе целью отмену Россией продуктовых санкций против товаров из ЕС, отметив, что «и Россия сможет поставлять свои продукты на немецкий и европейский рынок», передает новостной портал Deutsche Welle.

Также за отмену торговых ограничений выступил президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид, напомнив, что до санкций Россия наравне с США и Швейцарией входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС.

«Этот рынок мы строили в течение многих лет. Нужны годы, чтобы восстановить его», – сказал Руквид.

Продуктовое эмбарго в России было введено после того, как страны ЕС и США ввели санкции против Москвы в ответ на воссоединение с Крымом в 2014 году и якобы существующую роль России в вооруженном конфликте на востоке Украине. В июне 2017 года Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2018 года.