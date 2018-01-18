Американский канал CNN расширил представительство в России

Канал CNN расширяет свое московское бюро, «удваивая» свое внимание к «ключевым» новостям России, сообщает пресс-служба канала.

Начальником московского бюро CNN назначен Нэйтан Ходж из российского филиала The Wall Street Journal, где он работал с 2015 года, сообщается на сайте CNN.

Ранее журналист главой бюро компании в Кабуле, делал репортажи из Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана и Сирии. Несколько лет Ходж занимался вопросами национальной безопасности США.

Кроме него, в Москву из Лондона переедет корреспондент Фред Плейтген, новым сотрудником канала также станет Мэтью Ченс, который работает в России уже давно. Ченс брал интервью у Владимира Путина и Дмитрия Медведева, писал о событиях в Беслане, конфликтах в Чечне и Грузии.

«То, что CNN увеличивает в два раза свое представительство в России, сильно повлиял на мое решение. Я знаю, что Фред лично работал рядом с ними в Сирии, и я долгое время следил за карьерой Мэтью; оба являются исключительными журналистами, да и вся команда в московском бюро весьма внушительная», – рассказал Ходж. Он также назвал 2018 год «решающим» для России.

Расширение CNN в России происходит на фоне притесения российских СМИ на Западе. В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Притеснениям со стороны властей российские СМИ подвергаются не только в США. Президент Франции Эммануэль Макрон в мае заявлял, что телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «не журналисты», так как эти СМИ «распространяли клевету». Журналистов RT France не пускают на официальные мероприятия команды Макрона, а французские общественные деятели через СМИ требовали лишить лицензии RT France.