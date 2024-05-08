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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    19 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    6 комментариев
    8 мая 2024, 19:28 • Новости дня

    Глава Пентагона подтвердил планы по выводу войск из Нигера

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выведут свои войска из Нигера, об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    «Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», – сказал Остин, передает ТАСС.

    Ранее военнослужащие из России разместились на авиабазе 101 в Нигере, где также находятся войска США. Ситуация возникла на фоне решения Ниамея о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью.

    7 мая 2024, 21:11 • Новости дня
    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне

    Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече в Париже

    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в унизительном положении в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Си Цзиньпин игнорировал французского президента, отдавая предпочтение общению с фон дер Ляйен, написал Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Макрон «продемонстрировал свое подчиненное положение», пригласив главу ЕК на встречу, и этот «дух подчинения» наносит ущерб интересам Парижа, считает политик.

    Ранее китаист Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону.

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    8 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину

    CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО может отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая будет обсуждаться на саммите альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

    «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.

    Коментарии (19)
    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

    Коментарии (10)
    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

    Коментарии (25)
    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

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    7 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

    Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

    «В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

    Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

    «В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

    Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

    По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

      «Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

      «Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

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    8 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Нарышкин сообщил детали расследования теракта в «Крокусе»

    СВР: Идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

    Нарышкин сообщил детали расследования теракта в «Крокусе»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ведется расследование для выявления причастных к организации теракта в «Крокус сити холле», которые находятся за рубежом, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Слова Нарышкина передает РИА «Новости».

    Ранее и. о. директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек.

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    8 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

    Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В отношениях Армении и России сложилась парадоксальная ситуация: официально страны остаются союзниками, но курс Еревана свидетельствует об обратных намерениях. Переговоры Путина и Пашиняна будут способствовать прояснению позиций сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду президент России соберет саммит ЕАЭС и проведет отдельную встречу с армянским премьером.

    «Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

    Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

    Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

    Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.  

    В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

    Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

    На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

    Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

    Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».

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    8 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    США раскритиковали решение России провести ядерные учения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх назвала безответственным решение России провести ядерные учения

    США раскритиковали решение России провести ядерные учения
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение России провести учения, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия, является «совершенно безответственным», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    При этом Сингх признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие. США не считают нужным менять размещение своих ядерных сил, передает ТАСС.

    Напомним, Генштаб России начал готовиться к проведению учений, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.


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    7 мая 2024, 20:35 • Новости дня
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    @ Arnulf Hettrich/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жители Германии, обеспокоенные ростом цен на один из самых любимых популярных продуктов питания, призывают власти просубсидировать бизнес по приготовлению кебабов.

    Подорожание донеров стало настолько актуальной темой, что канцлер Олаф Шольц даже разместил в социальных сетях объяснение причин этого явления. По его словам, рост цен связан с увеличением зарплат и затрат на электроэнергию, пишет The Guardian.

    В сети уже появился термин «донерфляция», отражающий обеспокоенность людей ростом цен на кебаб. После этого крайне левая партия Die Linke выступила с инициативой ограничения максимальной цены на донер. В их документе предлагается установить цену на уровне 4,9 евро для всех и 2,9 евро для молодых людей из малообеспеченных семей.

    Сторонники этой меры утверждают, что она поможет людям с низким доходом справиться с ростом цен. Противники же опасаются, что введение субсидий может привести к росту инфляции.

    Ожидается, что тема донерфляции станет одной из главных в предстоящей предвыборной кампании в Германии.


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    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

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    8 мая 2024, 08:58 • Новости дня
    Киев начал тайно вывозить тела погибших из Часова Яра

    Марочко: Киев тайно вывозит тела погибших солдат ВСУ из Часова Яра, чтобы скрыть потери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить масштабы потерь личного состава, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Часовом Яре две ночи подряд на семи грузовиках вывозили более 100 тел военнослужащих ВСУ, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр.

    Коментарии (8)
    8 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

    Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, стремится сделать Францию лидером Европы и отомстить России за потерю Мали. Однако в НАТО осознают последствия такого шага, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали о планах альянса отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт.

    «Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

    При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

    При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

    Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

    Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

    В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

    Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

    На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность. 

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

    Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.

    Коментарии (7)
    8 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    СМИ: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию

    Infotrans Media Belarus: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай резко поднял стоимость прямых железнодорожных поставок в Россию и Белоруссию, сообщил логистический портал Infotrans Media Belarus.

    По данным портала, рост стоимости связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими задержками на границах, передает РИА «Новости».

    Тарифы выросли на 500-800 долларов в зависимости от конечного пункта, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1,3-1,5 тыс. долларов в зависимости от порта отправления.

    При этом большая часть свободных мест на судах в мае уже забронирована.

    Между тем, по словам управляющего партнера российского ООО «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, рост тарифов на железнодорожные перевозки из Китая в Россию исключен самим фактом существования рынка.

    «По морю все просто – можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», – сказал эксперт.

    Безбородов добавил, что рынок контейнерных перевозок свободный и по морю, и по железной дороге.

    «То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию, или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион», – пояснил он.

    Также существует множество разных операторов и владельцев подвижного состава.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто навредил торговле России и Китая.

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    8 мая 2024, 03:24 • Новости дня
    Названы доходы от замороженных Euroclear российских активов

    Замороженные российские активы в Euroclear принесли 1,6 млрд евро в 2024 году

    Названы доходы от замороженных Euroclear российских активов
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    За первый триместр 2024 года замороженные российские активы в депозитарии Euroclear на сумму свыше 200 млрд евро принесли 1,6 млрд евро, свидетельствуют данные Euroclear.

    Глава Euroclear Валери Урбен сообщила, что управление этими активами «достаточно сложное», поскольку приходится «постоянно реагировать» на новые санкции и «ответные российские меры». В управлении задействованы около 100 сотрудников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Echo.

    Напомним, Убрэн предостерегла от конфискации замороженных российских активов, хранящихся на платформе. Решение насчет изъятия доходов от замороженных на площадке Euroclear активов России ожидается «через несколько недель». Если ЕС решится пойти на это, то это может привести к банкротству основного европейского депозитария ценных бумаг Euroclear.

    Коментарии (5)
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