Жириновский пригласил американских хакеров помочь ему на выборах

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поверит во вмешательство России в прошедшие президентские выборы в США, только если американские хакеры помогут ему победить на мартовских выборах президента.

«Если они считают, что мы, действительно, в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа», – цитирует Жириновского РИА «Новости».

Ранее Жириновский, совершая покупку в аптеке на Тверской улице в Москве, заявил, что решил попробовать запрещенный спортсменам Всемирным антидопинговым агентством мельдоний, но доступный рядовым пациентам по назначению врача.

Выборы президента пройдут 18 марта. На должность главы государства кроме Жириновского претендуют Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.