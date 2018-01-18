Жириновский решил попробовать мельдоний

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, совершая покупку в аптеке на Тверской улице, заявил, что решил попробовать мельдоний, запрещенный ВАДА для спортсменов, но доступный рядовым пациентам по назначению врача.

«Мельдоний, милдронат – я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще», – передает РИА «Новости» слова Жириновского.

Фармацевт предупредил лидера ЛДПР, что препарат необходимо принимать только по назначению врача, на что Жириновский пообещал проконсультироваться с доктором, но сначала прочитал инструкцию.

«Я проверю, раз весь мир шумит, раз он (мельдоний) продается», – рассказал политик.

Напомним, ранее Россия направила ВАДА доказательства, что мельдоний год не выводится из организма.