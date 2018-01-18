Песков заявил, что говорит только правду

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» в воскресенье, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправду.

Как сообщает РИА «Новости» фрагмент передачи был показан на телеканале «Россия 24». В нем, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду, Песков сказал «нет».

Ранее в сети был опубликован другой фрагмент программы, в которой Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит Владимир Путин.