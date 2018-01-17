Песков сказал, что больше всего не любит Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, что больше всего не любит глава государства Владимир Путин.

«Лжи и некомпетентности», – ответил Песков на вопрос, что больше всего не любит президент.

Он также заявил, что не относит себя к группе силовиков или либералов, на которые СМИ разделяют кремлевское окружение, отметив, что он – государственный служащий.

В ходе интервью Песков также отверг предположение о том, что порой подсказывает президенту какие-то яркие выражения или шутки.

Свою нынешнюю работу, которая, по словам ведущей, позволяет ему ежедневно общаться с самым влиятельным человеком в мире, Песков назвал «удачей всей моей жизни», передает ТАСС.

Проморолик будущей передачи опубликовала Аскер-заде на своей странице в Instagram.

Полностью программа с участием Пескова выйдет в эфир поздно вечером в воскресенье, 21 января.