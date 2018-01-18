В Монако задержали разыскиваемого за хищение 500 млн рублей российского банкира

Бывший председатель правления одного из банков Москвы, который обвиняется в мошенничестве на сумму 500 млн рублей, задержан в Монако, сообщили в московском ГУ МВД России.

«Бывший председатель правления и акционер одного из кредитно-финансовых учреждений, обвиняемый ГСУ ГУ МВД России по Москве, в мошенничестве в особо крупном размере задержан правоохранительными органами княжества Монако», - сообщается на сайте ГУ МВД.

Как сообщает полиция, он вместе с соучастниками организовал куплю-продажу закладных между банком и организацией-брокером по ипотечным операциям. В качестве предоплаты с расчетного счета банка перечислили 500 млн рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты дела перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента эти деньги в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

Установлена причастность обвиняемых к нескольким подобным действиям.

Также обвиняемые заключили кредитные договоры с юрлицами, не осуществлявшими реальной финансово-хозяйственной деятельности.

По фактам следователи столичной полиции возбудили дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Установлена причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также экс-главы департамента кредитных операций и внештатного работника банка.

Руководитель кредитной организации был объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу. Сейчас он задержан в Монако. Решается вопрос об экстрадиции в Россию.

О каком именно банке идет речь, не указывается.