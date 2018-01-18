Каир: Из-за «арабской весны» погибли 1,4 млн человек и потеряны 900 млрд долларов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции «История о Египте» в Каире озвучил «некоторые международные оценки» последствий революций, известных как «арабская весна».

По его словам, в результате событий в ряде стран, включая Сирию, Ирак, Ливию и Йемен, погибли более 1,4 млн человек, более 15 млн человек стали беженцами. Кроме того, «потери от разрушения инфраструктуры составляют 900 млрд долларов», передает РИА «Новости».

В 2016 году в докладе Экономической и социальной комиссии ООН по Западной Азии сообщалось, что страны Ближнего Востока потеряли из-за событий «арабской весны» 614 млрд долларов.