Арестованного в США экс-агента ЦРУ заподозрили в работе на Китай

Экс-агент ЦРУ Джерри Чун Шин Ли, арестованный и обвиненный в незаконном хранении секретной информации, мог передавать властям Китая данные об информаторах американской разведки в этой стране, сообщают западные СМИ.

Как передает телеканал NBC со ссылкой на источники, Ли подозревается в передаче информации Китаю, которая привела к смерти или тюремному заключению порядка 20 агентов ЦРУ.

По данным канала, вряд ли арестованному будут предъявлены обвинения в шпионаже, передает РИА «Новости».

«Возможно, у правительства недостаточно доказательств, либо они не хотят освещать секреты в открытом зале суда», – сообщили источники канала.

Об аресте 53-летнего Ли, который явялется натурализованным гражданином США и живет в Гонконге, сообщила пресс-служба минюста США.

На ЦРУ Джерри Чун Шин Ли работал с 1994 года и имел дело с секретной информацией.

«Согласно судебным документам, в августе 2012 года Ли с семьей покинули Гонконг, чтобы вернуться в США. Во время поездки он останавливался в гостиницах на Гавайях и в штате Виргиния. С разрешения суда агенты ФБР проводили у него обыски и выявили незаконное хранение материалов, связанных с национальной обороной», – говорится в сообщении минюста.

По данным ведомства, у Ли нашли блокноты с именами и номерами телефонов агентов ЦРУ под прикрытием и «другую подобную информацию».

Во вторник Ли впервые предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в незаконном хранении информации по национальной обороне, ему грозит 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Uber уличили в найме экс-сотрудников ЦРУ для шпионажа за конкурентами.