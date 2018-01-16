В поддержку участия Путина в выборах собрали более 1 млн подписей

Избирательный штаб Владимира Путина собрал в поддержку своего кандидата более 1 млн подписей избирателей.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», – сообщили в избирательном штабе кандидата, передает ТАСС.

Кроме того, несмотря на то, что для регистрации кандидата в ЦИК необходимо 300 тыс. подписей, «избирательным штабом кандидата принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату».

«Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», – добавили в штабе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.