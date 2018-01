Умер автор песни Oh Happy Day

Певец Эдвин Хокинс, который считался пионером современной евангельской музыки, скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни.

Автор популярной песни Oh Happy Day в стиле госпел умер в своем доме в Калифорнии в возрасте 74 лет. Он страдал от рака поджелудочной железы, сообщает «Би-Би-Си».

Хокинс считался пионером городской евангельской музыки, смешивая евангельские гимны со светским звуком. Он является автором самого известного хита 1969 года Oh Happy Day. Песня была выпущена группой Edwin Hawkins Singers, и вошла в альбом Let Us Go Into the House of the Lord.

Эдвин Хокинс из музыкальной семьи. Его отец играл на гавайской гитаре укулеле, а мать была пианисткой. В 1960-х он был одним из создателей молодежного хора в Северной Калифорнии. Их первый альбом вместил в себя тексты из Евангелия и музыку в стиле ритм-энд-блюз.

Заводная песня обратили внимание на местного ди-джея и стала очень популярной на местном радио. Она была выпущен как сингл, стала хитом кроссовера, песня была продана число в 7 млн копий и изменила жизнь молодого музыканта.