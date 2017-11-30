Лоза выяснил причины роста цен на лекарства

Юрий Лоза указал три причины повышения цен на лекарства, против которых бессильны экономические принципы ценообразования.

Лоза сообщил, что лекарство, которое он всегда покупал за 140 рублей, подорожало на 19 рублей. По его словам, принципы ценообразования в России не работают. Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

В разговоре с фармацевтом Лоза пытался выяснить причины подорожания лекарств. «Может, какой-то из ингредиентов данного препарата в природе заканчивается? Или были неожиданно скорректированы какие-нибудь тарифы? Ну или, на худой конец, забастовали рабочие на предприятиях?

Она мне – причин подорожания может быть три: либо это лекарство хорошо покупают, либо московским пенсионерам накинули по три тысячи рублей, либо хозяевам аптек после Нового года очень нужны деньги. А скорее всего, и то, и другое, и третье», – процитировал Лоза собеседницу.

После разговора с фармацевтом Лоза сделал вывод, что преподаватели экономики в вузах могут рассказывать своим студентам «любые байки про прибавочную стоимость и горизонты планирования, но в реальности все это работает совсем по-другому».

Ранее Росздравнадзор сообщил о снижении цен на жизненно важные лекарственные препараты. В среднем цена снизилась на 1,5%. Лекарственные препараты стоимостью до 50 рублей подешевели на 2,1%. На 1,9% снизились цены сегмента от 50 до 500 рублей.

Добавим, Минпромторг предложил наделить магазины правом свободной продажи отпускаемых без рецепта лекарств после получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Предполагается, что предлагаемая мера позволит повысить уровень доступности лекарств.