Самолет рейса Москва – Сочи экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

Самолет, летевший из Москвы в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Приволжскому округу.

Инцидент, о котором стало известно во вторник, произошел поздно вечером 15 января. Командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, курившему на борту, говорится в сообщении на сайте ведомства.

После этого самолет направился в аэропорт Сочи.

В отношении нарушителя были составлены протоколы по статьям «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Ему грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в ноябре самолет, летевший из Ростова-на-Дону в Москву, вынужденно приземлился в Волгограде из-за пассажира-вейпера.