Большинство сигналов о нарушениях при сборе подписей в поддержку Путина оказались ложными

Избирательный штаб Владимира Путина каждый день получает сигналы о нарушениях при сборе подписей в его поддержку, однако абсолютное большинство таких сообщений являются ложными, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Сигналы (о нарушениях) поступают ежедневно, но абсолютное большинство из них ложные, выдумки наших недоброжелателей. В подавляющем большинстве случаев это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте. Но те случаи, которые подтверждаются, мы над ними работаем», – сказал Кондрашов.

Он также подтвердил, что порядка 200 подписей, собранных на нескольких предприятиях Курганской области, были забракованы, передает РИА «Новости».

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что Центральная избирательная комиссия проведет проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина.

Также она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных. «В то же время, если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может», – отметила Гришина, передает «Интерфакс».

По ее словам, штабы всех кандидатов «очень жестко проверяют подписи, собранные в поддержку претендентов на президентское кресло, тщательно отбраковывают автографы, которые вызывают сомнения».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время.

В понедельник сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более 700 тыс. подписей в его поддержку.

Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.