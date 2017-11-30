Названы сроки размещения ракет «Циркон» на крейсерах

Ударные комплексы с крылатыми ракетами «Циркон» могут быть установлены на тяжелых атомных ракетных крейсерах ВМФ России в течение полугода, сообщил бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

«Оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода», – заявил Валуев РИА «Новости».

Напомним, накануне немецкое издание Stern написало, что разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. В материале было сказано, что «Циркон» 3М22 с радиусом действия около 600 километров способна достигать скорости, превышающей скорость звука в шесть раз.

Скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника, сказал Валуев, отметив, что если «скорость ударной крылатой ракеты выше – средства ПВО становятся тихоходными по сравнению с ней». «Противокорабельный «Циркон» беспрепятственно достигнет цели, опережая средства ПВО», – полагает адмирал.

Адмирал добавил, что «это будет огромным достижением отечественного ракетостроения». «Ракетное оружие со скоростью 5 Махов будет для любого вероятного противника недосягаемым», – подчеркнул бывший командующий Балтфлотом.

«Если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россия достигла серьезного успеха в разработке гиперзвукового оружия. Сообщалось о том, что ракета «Циркон» на испытаниях в восемь раз превысила скорость звука.