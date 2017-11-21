В Германии признали опасность «Циркона» для американских авианосцев

Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс «Циркон» будет представлять реальную угрозу американским авианосцам, сообщает немецкое издание Stern.

В материале отмечается, что после модернизации российских линейных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» океаны превратятся в «опасные воды» для американских авианосцев, передает РИА «Новости».

Автор статьи сообщает, что корабли планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», а также гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» 3М22 с радиусом действия около 600 километров, которая способна достигать скорости, превышающей скорость звука в шесть раз.

С помощью этой ракеты российский флот сможет создать серьезную угрозу для американских авианосцев, не говоря уже о кораблях других стран, отмечает издание.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россия достигла серьезного успеха в разработке гиперзвукового оружия: Ракета «Циркон» на испытаниях в восемь раз превысила скорость звука.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, входят гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже входят в арсенал ВС России. Развертывание противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» на корветах и фрегатах ВМФ включено в новую госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.