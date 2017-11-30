Онищенко опроверг сообщение Скворцовой о 80-процентном росте трезвости в России

Еще есть нелегальный оборот, продукция двойного назначения. Поэтому снижение есть, но не такое, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова объявила о 80-процентном падении уровня потребления алкоголя в России.

Депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сообщил, что официальная статистика, которая отмечает продажи, не фиксирует такого резкого снижения.

«Я уж не говорю про реальные цифры. Если мы в 2009 году приводили статистику по 18 литрам (потребления алкоголя в год) на человека, то сейчас официальная статистика дает около 10-14 литров. Но это только продажи через кассовые аппараты. А еще есть нелегальный оборот, продукция двойного назначения. Поэтому снижение есть, но не такое», - сказал Онищенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о том, что за последние 5-7 лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. По ее словам, также удалось снизить распространенность курения. Среди взрослых этот показатель снизился на 22%, среди детей и подростков – в три раза.

Снижение уровня потребления алкоголя никак не связано с усилиями Минздрава, сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он считает, что за последние годы уровень потребления алкоголя снизился максимум на 15%.

Дробиз уверен, что Скворцова «глубоко заблуждается» и ему «непонятно», откуда она взяла такие цифры. «Снижение уровня потребления алкоголя никак не связано с усилиями Минздрава и Роспотребнадзора. Мы находимся в демографической яме: с начала 90-х по 2002 год рождалось в два раза меньше детей. За последние десять лет эти дети обрушили пивной рынок примерно на треть. Это реальные причины падения», - сказал Дробиз газете ВЗГЛЯД.

Эксперт пояснил, что основным потребителем алкоголя остаются люди в возрасте 18-55 лет, поэтому - в связи с демографическим кризисом - «реальное сокращение составляет 10-15 процентов на душу населения», но «теоретически можно притащить за уши любые цифры».