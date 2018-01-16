Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России на 80%

За последние 5-7 лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на деловом завтраке в ходе Гайдаровского форума.

«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за этот период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой.

По ее словам, также удалось снизить распространенность курения. Среди взрослых этот показатель снизился на 22%, среди детей и подростков - в три раза.

Скворцова, кроме того, сообщила, что развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году, передает ТАСС.

Она напомнила, что на этот год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной.

«За последние два года на 40% у нас увеличилось число центров паллиативных, коек паллиативных. Острота проблемы по обезболивающим была снята год назад», – добавила министр.

Напомним, президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий за достижения в области благотворительной деятельности заявил, что в следующем году российские власти дополнительно выделят из федерального бюджета на организацию ухода за тяжелобольными людьми 4,3 млрд рублей.