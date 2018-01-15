Украина сняла санкции с российского поставщика угля

Министерство экономического развития и торговли Украины сняло санкции с ростовской компании «Южтранс», занимающейся поставками угля.

Министерство выпустило соответствующий приказ 29 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 30 октября 2017 года МЭРТ Украины ввело санкции против 18 российских компаний, в том числе поставщика угля антрацитовой группы «Южтранс». В 2015 году СБУ подозревала «Южтранс» в участии в преступной схеме по вывозу угля из ДНР и ЛНР.