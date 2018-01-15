Украинское издание извинилось за новость о «письмах Порошенко к ФСБ»

Издание «Украинская правда», опубликовавшее материал о якобы написанных президентом Украины Петром Порошенко письмах к российской ФСБ, извинилось за это, добавив, что автор статьи отстранен от работы.

«На момент появления новости у нас не было ни одного подтверждения, что обнародованные грузинским телеканалом фотосканы являются достоверными документами. Новость была написана неаккуратно и не отвечала стандартам нашего издания… На время проведения собственного расследования автор новости отстранен от работы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Украинской правды» в Facebook.

В редакции отметили, что проводит собственное расследование, которое предполагает анализ событий 2007 года, когда у Порошенко действительно возникли проблемы при пересечении российской границы.

«В этой истории остаются противоречия, и мы стремимся снять их, чтобы не оставалось сомнений в том, что же произошло. Если обнародованные письма действительно фейк, нам важно точно знать, кто является автором этой провокации и почему в ней использованы грузинские СМИ. Если документ является оригинальным, то у президента, оправдываясь, говорят неправду», – добавили в редакции

Впрочем, позже подпись к посту исчезла, осталась лишь одна иллюстрация с логотипом издания.

На фоне этого скандала лидер крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам.

«Я призываю разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. Мы сейчас должны создать рабочую группу по наработке этого закона, после принять его в парламенте», – сказал Герасимов.

Отметим, что еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриель, по итогам состоявшегося в понедельник первого заседания группы из 40 экспертов по противодействию распространения вымышленных новостей также заявила, что ЕС намерен разработать механизм выявления и пресечения распространения выдуманных новостей.

«Выдуманные новости – это тенденция, которая расширяется с пугающей скоростью. Она ставит под угрозу репутацию СМИ и эффективность самих демократических институтов. Поэтому Еврокомиссия намерена разработать механизм выявления и пресечения вымышленных новостей. Эта задача обсуждалась сегодня на первой встрече рабочей группы по вымышленным новостям», – сказала она, передает ТАСС.

Напомним, фотографии неких документов, которые якобы являются письменными обязательствами Порошенко не заниматься антироссийской деятельностью обнародовал в воскресенье грузинский телеканал «Рустави-2». Позже их перепечатало украинское издание.

В администрации президента Украины оперативно прокомментировали ситуацию посреди ночи, назвав «документы» подделкой.