Катрин Денев прояснила свое отношение к домогательствам

Подписавшая открытое письмо против волны «ненависти к мужчинам» французская актриса Катрин Денев заявила, что не считает домогательства чем-то хорошим, пишет газета Liberation.

Актриса подтвердила, что подписала петицию «Мы защищаем свободу» в газете Monde, которая породила множество реакций и заслуживает уточнений, передает РИА «Новости».

Катрин Денев заявила, что осуждает появление хештега «Balance ton porc» («Сдай своего развратника»), сопровождающего рассказы жертв домогательств. Говоря о приставаниях, она отмечает, что «гораздо больше мужчин, чем женщин, склонны к такому поведению», призывая при этом стороны воздержаться от взаимных оскорблений.

«Этот хештег, не является ли он призывом к оговору? Можно ли быть уверенной, что здесь нет манипуляций? Не будет ли самоубийств невинных людей? Мы должны жить вместе, без «развратников» и «мерзавок», – отметила пишет Денев.

Также она отметила, что не может согласиться с поведением некоторых подписантов, искажающих исходный текст петиции.

«Когда мы подписываем манифест, который затрагивает других людей, мы держимся, избегаем собственного словесного недержания... Ничего в этом тексте не говорит о том, что домогательства – это хорошо, иначе бы я его не подписала», – резюмировала Катрин Денев.

Напомним, в январе около 100 представительниц творческих профессий Франции, в том числе Катрин Денев, подписали опубликованную в газете Le Monde петицию за право мужчин оказывать недвусмысленные знаки внимания противоположному полу.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и множество менее известных американских мужчин поплатились карьерой за «харассмент» (домогательства).