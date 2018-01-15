Кремль прокомментировал слова Путина о сходстве коммунизма с христианством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который положительно оценил заявление президента Владимира Путина о сходстве коммунизма и христианства, прозвучавшие накануне в документальном фильме «Валаам», заявил, что не видит сенсации в высказываении Путина.

«Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, мы не видим ничего нового, что могло бы привести к сенсационным дискуссиям. Кроме того, президент регулярно поддерживает диалог с руководителями парламентских фракций, в том числе с Геннадием Зюгановым, поэтому они имеют возможность обмениваться мнениями по самым разным вопросам», – передает ТАСС слова Пескова.

Тем временем председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что многие ритуалы советской идеологии, включая отношение к телу Ленина, преследовали собой цель заменить христианское почитание святых.

«Указания на ритуальный, даже квазирелигиозный характер советской идеологии далеко не ново. Советская идеология была ритуализирована, ее ритуалы должны были, в том числе, заменить христианское почитание святых. На эту тему выходило множество научных исследований и публицистических текстов, начиная от поиска религиозности или квазирелигиозности в работах Карла Маркса и заканчивая ритуальным характером советской системы в целом», – передает РИА «Новости» слова Легойды.



По его словам любой «национальный миф» всегда строится с использованием определенных ритуалов.

«Псевдорелигиозный, характер мавзолея и содержащегося там тела (Ленина) очевиден для любого исследователя культуры. При этом понятно, что для христианина эти «мощи» - псевдо-мощи, и главным здесь является вопрос не внешнего сходства, а истины, которая в христианстве есть Христос», – подчеркнул глава синодального отдела.

Напомним, президент Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», сравнил коммунизм с христианством, а помещение Владимира Ленина в мавзолей – с почитанием мощей святых.

Отметим, что вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина, на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.