Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Ростелекома»

Президент Владимир Путин в понедельник встретится с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским для обсуждения итогов работы компании за год и подготовки программы «Цифровая экономика», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин в понедельник проводит рабочие встречи и совещания в Москве. В том числе с президентом «Ростелекома» Осеевским.

«Вы знаете, что «Ростелеком» играет роль основного локомотива в подготовке и формировании программы «Цифровая экономика», поэтому традиционно президент уделяет этому большое внимание. Планирует сегодня эти и другие вопросы, связанные с результатами работы по году одной из крупнейших российских компаний, обсудить с ее руководителем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Он добавил, что в понедельник у главы государства может состояться международный телефонный разговор.



«Возможен также далее в течение дня международный телефонный разговор. Если и когда он состоится – дадим соответствующую информацию», – сказал Песков.