Политолог: Почему Грудинину пришлось лично ехать в Австрию, чтобы закрыть «транзитный счет»?

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15 января, понедельник  |  Последнее обновление — 04:25  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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Жители США пережили 38 минут паники

Оператор всего лишь перепутал кнопки – и Гавайские острова почти час ждали апокалипсисаФото: Caleb Jones/AP/ТАСС
На Гавайях сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям «нажал не ту кнопку», сообщив жителям этого американского штата о ракетной атаке. Паника продолжалась 38 минут – ровно столько времени прошло до официального опровержения. Сбои в работе систем оповещения случались и раньше. Однако сейчас эксперты отмечают высокий уровень страха ядерной войны между США и КНДР, а также явные проблемы с «защитой от дурака» у американской ПРО. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий

Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

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        • После Старого Нового года

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          Политолог: Почему Грудинину пришлось лично ехать в Австрию, чтобы закрыть «транзитный счет»?

             14 января 2018, 17:04
          Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          «По мере развития предвыборной кампании «капиталиста-коммуниста» Павла Грудинина будет немало подобных сюжетов», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя экстренное закрытие зарубежных счетов кандидата в президенты от КПРФ.

          В пятницу Центризбирком сообщил, что кандидат в президенты от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин избавился от иностранных ценных бумаг стоимостью 7,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что Грудинин закрыл все зарубежные счета в банках Австрии и Лихтенштейна, после чего был зарегистрирован кандидатом. Но напомним, что при подаче первоначального пакета документов хозяин ЗАО «Совхоз им. Ленина» скрыл эту информацию – была представлена бумага, согласно которой у Грудинина не было счетов в иностранных банках.

          Действительно, в данных о доходах кандидата от КПРФ, размещенных на сайте ЦИКа, не было сведений о зарубежных счетах (наличие которых позже признал сам Грудинин).

          «В прошлый раз, а именно в 2016 году, Грудинин баллотировался в депутаты Госдумы. Он не прошел, но, заметим, в тот момент подавал тот же пакет документов, которые подал сейчас в ЦИК. Тогда это «проскочило», никто не обратил внимания. Почему так произошло – это хороший вопрос к проверяющим структурам», – напоминает Мартынов.

          По его мнению, «Грудинин, видимо, подумал, что и в этот раз никто не обратит внимания». «Но – узнали. Получилась некрасивая история, – отмечает Мартынов. – Пришлось оправдываться, рассказывать про какие-то транзитные счета, о которых он был не в курсе, не знал, что они даже были открыты».

          Действительно, напомним, что, по словам Грудинина, он даже не знал об одном из своих зарубежных счетов. «Интересно, если, как он говорит, счет можно было открыть без личного присутствия, пришлось лично поехать в Европу, чтобы его закрыть?» – отмечает Алексей Мартынов.

          Таких вопросов очень много, полагает политолог. По словам Мартынова, «по мере развития предвыборного сюжета с «товарищем капиталистом-коммунистом» будет немало подобных сюжетов». На один из сюжетов ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание политолог Олег Матвейчев: «Как получилось, что 500 человек из этого совхоза не являются его акционерами, а осталось только 40, в основном члены семьи Грудинина? Земли этого совхоза стоят миллиарды долларов. Сейчас они, по сути, принадлежат узкой группе лиц. А куда делись все остальные люди? Как у них забрали акции?»

          «Капиталисты типа Грудинина – желанные гости во всех иностранных банках, постольку- поскольку именно там, а не в российских банках, они держат свои деньги. Именно там капиталы, полученные на аренде земель ­– кстати, совхозных – и вывезенные из России», ­– подчеркивает Мартынов.

          «И эта пасторальная картинка про волшебный совхоз имени Ленина, с детсадом в виде готического замка, и с социализмом, построенным в отдельно взятом хозяйстве – все это выглядит очень сомнительно», – отмечает Мартынов.

          «Но обратим внимание – несмотря на все эти перипетии, кандидат Грудинин зарегистрирован Центризбиркомом, ему вручено кандидатское удостоверение. И он открыл избирательный счет, на котором, в сравнении с его личным счетом в Австрии, позорно мало денег. Возможно, ситуация еще исправится», – замечает Мартынов.

          По мнению собеседника, «нечистоплотность в идеологическом общении у коммунистов – родовая травма. Еще во времена революции столетней давности, и даже с 1905 года, их предшественники активно принимали поддержку от тогдашних капиталистов (против которых, предполагается, борется коммунистическое движение). Достаточно вспомнить Савву Морозова, Савву Мамонтова – богатейших людей тех времен», – отмечает Мартынов. Но, добавляет он, все же сто лет назад нельзя было представить, чтобы в Государственную думу от тогдашней РСДРП баллотировался бы тот же фабрикант Мамонтов. «Возможно, потому что тогда депутатский пост не предполагал нынешних благ, таких как неприкосновенность и т.д.», – замечает собеседник. Новшество нынешних времен в том, что капиталист баллотируется на высший пост в стране от тех же коммунистов, констатирует Мартынов.

          «Не став выдвигать ни старого лидера – Геннадия Зюганова, ни какого-либо нового представителя из своих рядов (а такие у КПРФ есть, надо заметить), опцию выдвижения кандидата решили незатейливо продать», – полагает Мартынов. По сути, кампания только началась, а подтверждения уже идут – доказательством чего, по мнению собеседника, служит история с австрийскими счетами.

          По мнению Мартынова, «если бы не личность Грудинина, коммунисты могли бы рассчитывать на больший результат»: «Но есть опасения – переживет ли КПРФ как главная левая партия результат этих выборов. Предполагаю, что на левом фланге будут серьезные изменения, переформатирования».

          Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»). Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

          Комментарии экспертов

          Михаил Ковалев, политический аналитик
          Михаил Ковалев, политический аналитик
          Главная проблема и единственный соперник Грудинина на этих выборах – Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР только в страшном сне допускает проигрыш новичку – кандидату от партии – основного конкурента в течение последних двадцати лет. Ставки запредельные: если чемпион политического бокса завершает карьеру поражением, то неудачный финал обесценивает репутацию всех накопленных до этого достижений. Именно поэтому Жириновский будет с яростью вгрызаться в любой промах Грудинина и бесконечно наступать на уязвимые точки. Терять Жириновскому нечего, нужно лишь поймать кураж и обрушить на соперника весь свой риторический золотой запас. Жириновский уже получил в подарок первый политический грех Грудинина – обнародованную историю про «немножко наврал» с зарубежными счетами. Грудинину и КПРФ приходится изворачиваться и уповать на то, что история быстро забудется в насыщенной информационной повестке. Но явно не в этот раз. Жириновский не простит Грудинину воскресшие зарубежные счета и будет вспоминать о них всю избирательную кампанию. Такая политическая технология часто бывает эффективной: кандидат хочет говорить на удобную для себя тему, а конкурент перебивает напоминанием о теме неудобной. Посмотрим, какие мемы против соперника придумает Владимир Вольфович в стиле классики «единожды солгавший, кто тебе поверит».

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