Отряд кораблей Балтфлота вернулся на базу после дальнего похода

Корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкер «Кола» вернулись в главную военно-морскую базу флота Балтийск после дальнего похода, сообщил глава отдела информационного обеспечения ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Он сообщил, что в Балтийске состоялась церемония встречи кораблей, участие в которой принял командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. По словам Мартова, Носатов отметил сложную политическую обстановку, в которой проходил поход.

«Моряки продемонстрировали российский военно-морской флаг в Средиземном и Северном морях, Атлантическом и Индийском океанах, провели ряд учений в море», – приводит слова Мартова РИА «Новости».

Кроме того, экипажи кораблей провели также артиллерийские стрельбы, ракетные электронные (условные) пуски и реальные стрельбы по морским целям. В ходе похода моряки провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, десятки корабельных учений и тренировок.

Командующий Балтфлотом оценил выполнение поставленных задач экипажами кораблей на «отлично».

Отряд кораблей Балтийского флота покинул военную гавань Балтийска 14 октября 2017 года. За это время корабли прошли более 35 тыс. морских миль.

27 декабря сообщалось, что корветы «Сообразительный» и «Бойкий» выполнили условные ракетные пуски по морским целям в Средиземном море.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, корветы, сопровождаемые судами снабжения, способны совершать дальние переходы, прижимаясь к берегу и пережидая неблагоприятные гидрометеорологические условия, а затем нести боевую службу на большом удалении от пункта постоянного базирования.