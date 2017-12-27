Российские корветы произвели условные ракетные пуски в Средиземном море

Корветы Балтфлота «Сообразительный» и «Бойкий» выполнили условные ракетные пуски по морским целям в Средиземном море, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

«Корабли провели электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания», – цитирует Мартова РИА «Новости».

Отмечается, что стрельба производилась двумя кораблями одновременно с использованием противокорабельного ракетного комплекса «Уран».

«После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений: по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне», – добавил Роман Мартов.

Также сообщается, что экипажи российских корветов отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности и пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балфлота «Адмирал Владимирский».

Напомним, в сентябре в рамках российско-белорусских учений «Запад-2017» экипажи корветов Балтийского флота «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Стерегущий» обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника в Балтийском море.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, корветы, сопровождаемые судами снабжения, способны совершать дальние переходы, прижимаясь к берегу и пережидая неблагоприятные гидрометеорологические условия, а затем нести боевую службу на большом удалении от пункта постоянного базирования. Это подтверждают «Бойкий» и «Сообразительный», которые в начале декабря находились на расстоянии порядка 4 и 5,5 тыс. миль от Балтийска.