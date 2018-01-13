Россия и Китай договорились укреплять координацию по КНДР

В субботу в Москве прошла встреча представителей российского и китайского внешнеполитических ведомств, стороны высказались за укрепление координации усилий по урегулированию проблем региона, сообщил МИД России.

В сообщении на сайте российского МИД говорится, что в субботу в Москве прошла встреча замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова и его китайского коллеги Кун Сюанью.

Во время встречи обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

«С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления координации усилий России и Китая в интересах деэскалации напряженности», – сообщил МИД.

Напомним, Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы, который предполагает снижение военной напряженности, запуск прямых переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном и между Пхеньяном и Сеулом, а также в конечном итоге запуск многосторонних мирных переговоров в северо-восточной Азии.

Между тем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон не поддерживает идею «замораживания в ответ на замораживание», выдвинутую Россией и Китаем.