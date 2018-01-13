Подозреваемый в коррупции депутат сбежал от украинского спецназа через окно

Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, которого заподозрили в попытке дать взятку детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сбежал от спецназа, сообщают украинские СМИ.

«Когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно», – пишет украинское издание Insider со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что Бабенко из фракции «Блок Петра Порошенко» подозревается в попытке дать детективу НАБУ взятку в размере 500 тыс. долларов в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, которое проходит по делу о завладении бюджетными средствами Одессы.

Сам Бабенко на свой странице в Facebook категорически отверг все обвинения, а действия НАБУ назвал провокацией.