Иран пообещал «серьезную реакцию» на новые санкции США

В ответ на враждебные действия США последует «серьезная реакция», заявил МИД Ирана.

Внесение в санкционный список аятоллы Садика Лариджани в Иране сочли «враждебными и незаконными действиями режима Трампа», которые «пересекли все дозволенные границы» и являются «нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США», передает РИА «Новости».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп продлил режим снятия антииранских санкций в рамках соглашения по ядерной сделке, заявив, что делает это в последний раз.