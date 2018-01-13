Американец в США обвинен во взятках за право перевозить российский уран

Глава транспортной компании Transportation Corporation A Марк Ламберт обвиняется в даче взяток российскому бизнесмену Вадиму Микерину, который приговорен в США к тюремному заключению за взятки на урановых контрактах, сообщает министерство юстиции США.

Ламберту предъявлены обвинения по 11 пунктам, в частности, его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По мнению следствия, взятками в 2009–2014 годах он обеспечивал своей компании контракты на транспортировку в США российского урана, передает ТАСС.

Ламберт и Дэрен Кондри, другой президент той же компании, переводили деньги «на счета подставных компаний в Латвии, на Кипре и в Швейцарии», считают американские власти.