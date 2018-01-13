США выразили уверенность в способности Ирана быстро получить ядерное оружие

Если Иран захочет, то сможет быстро заполучить ядерное оружие, говорится в опубликованной СМИ версии ядерной доктрины США.

По мнению США, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может только «усложнить» этот процесс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Huffington Post.