Джиллиан Андерсон ушла из «Секретных материалов»

Игравшая роль агента ФБР Даны Скалли актриса Джиллиан Андерсон снялась в 10 эпизодах 11 сезона сериала «Секретные материалы», после чего решила уйти из проекта, пишет издание IndieWire.

Как отмечает «Афиша», следующие несколько лет актриса будет заниматься другими проектами, из-за чего пришлось оставить «Секретные материалы», в которых она снималась с 1993 года.

«Я много чего хочу попробовать в жизни и карьере. У меня нет желания связываться на многие месяцы с чем-то одним», – заявила Андерсон, которая кроме «Секретных материалов» не будет сниматься и в продолжении «Американских богов», где она играла богиню Медею.