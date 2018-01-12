Трамп: Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что, «возможно», у него «хорошие» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У меня есть отношения с людьми. Мне кажется, вы удивлены», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, были ли у него и лидера Северной Кореи контакты. Трамп сказал, что не желает «это комментировать».

«Я не говорю, что общался или не общался с ним», – заявил хозяин Белого дома.

Трамп поддержал участие Северной Кореи в Олимпиаде-2018. При этом он не исключил, что КНДР пытается внести раскол в отношения США и Южной Кореи. Трамп признался, что сам на месте властей Северной Кореи «так бы и сделал».

На прошлой неделе Трамп заявил, что согласен провести переговоры с лидером КНДР только при определенных условиях.

Трамп не исключал, что когда-нибудь сможет подружиться с Ким Чен Ыном, но при этом называл его «больным щенком».