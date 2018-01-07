Трамп отверг идею переговоров без предварительных условий с Ким Чен Ыном

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что согласен провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном только при определенных условиях.

Он заявил, что «всегда верит в переговоры».

«Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая», – приводит его слова RT со ссылкой на ABC.

По словам Трампа, у него «нет никаких проблем» с тем, чтобы провести переговоры с северокорейским лидером. Трамп заявил, что «сделал бы это». Но президент США отрицательно ответил на вопрос, согласился бы он вести переговоры без предварительных условий.

«(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира», – приводит его слова РИА «Новости».