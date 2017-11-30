Госдеп: Россия мастерски разыгрывает карты на Ближнем Востоке

Москва мастерски разыгрывает на Ближнем Востоке имеющиеся у нее на руках карты, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

На посвященных ситуации в Сирии слушаниях сенатор Марко Рубио заявил Саттерфилду, что Россия доводит до государств региона мысль о том, что она является «более надежным и более предсказуемым региональным партнером», чем США, передает ТАСС.

«Они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) излагают этот довод Египту, Ливии, мы видим это в Ираке, Иордании и даже Турции, которая является членом НАТО. И даже сирийские демократические силы до определенной степени были соблазнены этим обещанием», – отметил Рубио.

В ответ Саттерфилд заявил, что США защищают ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и регион Персидского залива «от угроз, которые на каждодневной основе представляет собой этим государствам злонамеренное поведение Ирана».

«Наши обязательства, а не настойчивые домогательства России, не российские поставки, определяют, в ком та или иная страна испытывает стратегическую уверенность, к кому питает стратегическое доверие по тем вопросам, которые имеют значимость: обеспечения ее обороны и ее интересов. И это доверие, и я бы включил сюда и Египет, открыто испытывают к Соединенным Штатам», – отметил Саттерфилд.

По его мнению, Россия «хорошо разыгрывает плохие карты».

«Нам не следует слишком остро реагировать, упускать из вида тот факт, что в конце концов мы, а не Москва, являемся той стороной, от которой ждут фундаментальной обороны, фундаментальной поддержки», – добавил представитель Госдепа.

Ранее Саттерфилд заявил, что процесс восстановления Сирии оценивается минимум в 200–300 млрд долларов, однако США не собираются помогать России, Ирану и сирийскому правительству, пока не состоится «политическая трансформация» официального Дамаска.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, к российскому плану урегулирования в Сирии начинают склоняться не только в ООН, но и в руководстве Саудовской Аравии, которая считается одним из спонсоров сирийских оппозиционных структур.