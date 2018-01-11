Путин прокомментировал большое число кандидатов в президенты России

Президент России Владимир Путин прокомментировал большое количество кандидатов в президенты на выборах в 2018 году.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем», – сказал Путин на встрече с главными редакторами информагентств и печатных СМИ, передает РИА «Новости».

При этом глава государства отметил, что предвыборная дискуссия должна вестись в законном ключе. «Это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм», – подчеркнул он.

Также Путин отметил, что кампании, несмотря на минусы, идут во благо обществу, и сказал, что «будет рад» услышать предложения по развитию страны.

27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. Российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу - руководителю Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и многим другим.