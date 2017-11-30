Артистов на Украине предложили уголовно наказывать за гастроли в России

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести уголовную ответственность либо санкции для гастролирующих в России артистов.

«Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом (гастролях артистов в России, – прим. ВЗГЛЯД) ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю», – говорится в сообщении ведомства.

Также в нацсовете полагают, что законодатели могут применить мировую практику в части влияния на украинских деятелей культуры, которые ведут концертную деятельность в «стране-агрессоре».

«Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период», – подчеркивается в заявлении ведомства.

Также в нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что «в таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей».

Напомним, в ноябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому российские артисты должны получать разрешение на выступление на территории страны в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины считает подписание закона об «особенностях организации гастролей» с участием артистов из России важным шагом в противодействии «российской гибридной войне».