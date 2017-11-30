Украинских дипломатов обязали при приеме на работу проверяться у психиатра

Кабмин Украины принял постановление, устанавливающее необходимость психиатрического осмотра людей во время принятия их на дипломатическую службу.

Документ создан с целью «урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой», сообщает РИА «Новости» Украина.

Отмечается, что такая нагрузка может увеличиваться во время долгосрочных командировок в страны с тяжелыми климатическими условиями или «сложной ситуацией с безопасностью».

С помощью постановления кабмин планирует повысить эффективность добора персонала на дипломатическую службу.