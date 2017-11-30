Россия вошла в число лидеров по числу обучающихся в британских школах детей

Россия вошла в число мировых лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы в Великобритании.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, с 2005 по 2017 год количество российских детей в таких школах увеличилось на 77%, сообщает «Ведомости». Отмечено, что в 2005-2006 годах в частные школы Британии поступили 343 ребенка из России. В 2016-2017 годах число значительно увеличилось – 608 ребенка.

Сообщается, что сейчас в частных школах Соединенного королевства учатся более 3 тыс. россиян. Больше всего в британских школах учеников из Китая – 7,9 тыс. Россию опережают также страны Европы (7,2 тыс. школьников), Гонконг (4,9 тыс.) и США (3,5 тыс.).

Вместе с тем новые поступления учеников из России уменьшились за последний год по сравнению с 2015-2016 годами, когда в британские школы устроились 753 россиянина.

По данным компании, россияне выбирают британские школы чаще всего из-за качества образования. Согласно опросу, респонденты из России и СНГ отметили важность образования наивысшими баллами – 8,3 по 10-балльной шкале.