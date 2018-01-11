От Boeing-747 японского премьера и императора отвалилась деталь

От японского Boeing-747 из специального летного отряда, обслуживающего премьер-министра и императора, отвалилась деталь массой 500 граммов; вероятно это произошло во время полета над страной, сообщает командование Воздушных сил самообороны Японии.

Отмечается, что самолет находился на ремонте в Токио, после этого в четверг его перевели на Хоккайдо, приписав к базе Сил самообороны Титосэ, передает ТАСС.

Известно, что правительственный борт вылетел из аэропорта Токио примерно в 12.00 по местному времени (6.00 мск) и прибыл в аэропорт Син-Титосэ, спустя более часа.

После прибытия на базу самолет осмотрели специалисты и обнаружили, что на крыле отсутствует панель, являющаяся частью соединения с двигателем. Деталь из металла имеет габариты 38 на 20 сантиметров при толщине в два миллиметра и массе около 500 граммов.

Согласно уведомлению Сил самообороны, период, во время которого деталь отвалилась от самолета, охватывает сам полет, 20 минут до вылета и 10 минут после прибытия на Хоккайдо.

С большой долей вероятности, потеря детали могла произойти во время полета над территорией страны, отмечается в сообщении. При этом об обнаружении деталей самолетов на взлетно-посадочных полосах воздушных гаваней не сообщалось.

О том, могла ли потеря детали повлиять на безопасность полета, не сообщается.