Названы сроки формирования избирательного штаба Путина

Избирательный штаб президента Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в выборах 2018 года, будет сформирован в течение трех-четырех дней, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«В течение трех-четырех дней. Когда у нас запустится сайт – уже к этому моменту все позиции будут заняты. Домен сайта станет известен сегодня», – сказала Шмелева, передает РИА «Новости».

Она добавила, что доверенными лицами президента будут порядка 500 человек. «Это будет меньше 600, потому что и не все по статусу могут. Поэтому, я думаю, что это будет, может быть, поменьше, в районе 500», – сказала Шмелева.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц, которых регистрирует Центризбирком.

Напомним, что сопредседателями штаба Путина стали Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам в президенты России: психологу Михаилу Козлову, работавшему на телешоу «Дом-2», кандидату от Партии социальных реформ Станиславу Полищуку, телеведущей Ксении Собчак, кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной и другим.