Песков: Путин знакомится с публикациями ряда каналов в Telegram

Президент Владимир Путин знакомится с информацией из заслуживающих доверия каналов в мессенджере Telegram, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Согласитесь, что большинство сообщений в политологических или околополитологических телеграм-каналах представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что каналы, которые «более или менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест».

В среду в избирательном штабе Владимира Путина не исключили, что у кандидата появятся страницы в социальных сетях и канал в Telegram.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК уже разрешил собирать подписи в свою поддержку следующим кандидатам: Эльвире Агурбаш, Сергею Бабурину, Екатерине Гордон, Павлу Грудинину, Владимиру Жириновскому, Владимиру Михайлову, Станиславу Полищуку, Владимиру Путину, Ксении Собчак, Максиму Сурайкину, Борису Титову, Роману Худякову и Григорию Явлинскому и многим другим.