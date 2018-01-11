Азербайджан отреагировал на попадание в список небезопасных стран США

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку удивлены включением республики госдепом США в категорию небезопасных стран.

Ранее госдепартамент США включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма и угроз безопасности, также Вашингтон рекомендует не посещать Нагорный Карабах в связи с конфликтом.

По словам Гаджиева, Азербайджан осуждает все проявления терроризма.

«В последние годы приток туристов в страну вырос на 24%, число иностранных граждан, прибывших в страну, превысило 2,7 миллионов», – передает РИА «Новости» слова Гаджиева со ссылкой на агентство «Азертадж».



Он отметил, что в стране были проведены такие крупные международные соревнования, как первые Европейские игры, Исламские игры солидарности, гонки «Формула-1» и многие другие.

«В этой связи такое заявление госдепа США вызывает большое удивление», – заметил Гаджиев.



Он подчеркнул, что Азербайджан контролирует вопросы безопасности в стране и оперативную ситуацию.

«Оккупация азербайджанских территорий Арменией остается угрозой для мира и безопасности в регионе», – заявил Гаджиев.

Напомним, ранее госдеп США включил в список небезопасных стран Россию и рекомендовал «избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности».